هيمنة ثلاثية في بطولة ويمبلدون للرجال

تقام مباريات دور الثمانية في فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء، في غياب أول 6 مصنفات، بينما تمضي بطولة الرجال بدون مفاجآت، بعد أن شق "الثلاثة الكبار" طريقهم بسلاسة نحو الدور نفسه وبأقل مجهود ممكن.

ويريد الجمهور أن يحصل على أفضل ما في جعبة ثلاثي فردي الرجال، السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

لكن حتى أكبر مشجعي هؤلاء اللاعبين يتمنون بشدة، ظهور لاعب يظهر نوعًا من المقاومة إزاء الهيمنة شبه المطلقة لهؤلاء الثلاثة على منافسات الرجال، وهو ما حدث مع أندي موراي وفافرينكا فقط في آخر 15 عاما.

ويفخر هذا الثلاثي بالهيمنة على سجلات الفائزين بألقاب البطولات الأربع الكبرى، حيث توج فيدرر 20 مرة ونادال 18 مرة وديوكوفيتش 15 مرة، وتقاسم اللاعبون الثلاثة فيما بينهم 53 لقبا في آخر 64 بطولة كبرى.

وألقى موراي وفافرينكا حجرا في المياه الراكدة وتوج كل منهما 3 مرات في البطولات الأربع الكبرى، لكنهما لم يواصلا الطريق بقوة.

كما برزت أسماء 5 لاعبين آخرين، أحرز كل واحد منهم لقبا في البطولات الكبرى، لكنهم أخفقوا جميعا في إضافة أي لقب جديد.

وعلى النقيض من ذلك، واصل الثلاثة الكبار التحدي واستمروا في حصد الألقاب الكبرى مع حفاظهم على التفوق في المستوى بينهم وبين مطارديهم رغم فارق السن.

وتجلى هذا التفوق بوضوح في مباريات الدور الرابع من البطولة أمس الإثنين، وفاز اللاعبون الثلاثة على منافسيهم بثلاث مجموعات متتالية.

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ولم يواجه نادال أو ديوكوفيتش، أي نقطة لكسر الإرسال، بينما واجه فيدرر، نقطة واحدة فقط، وخلال نسخة هذا العام من البطولة، خسر كل واحد منهم حتى الآن مجموعة واحدة فقط.

السر في اللياقة البدنية

ظلت محاولة البحث عن إجابة بشأن أسباب عدم قدرة أي لاعب، على كسر هيمنة هذا الثلاثي، محور نقاش في عالم التنس لعدة سنوات.

وأدرك موراي مبكرًا أنه غير قادر على المنافسة من الناحية البدنية، ووضع نظاما خاصا باللياقة البدنية حتى يستطيع مجاراة اللاعبين الكبار في مباراة من 5 مجموعات.

لكن هذا يبدو أمرا فريدا، لأن بعض المدربين والنقاد يرون أن "الجيل الجديد"، باستثناء اللاعبين الذين بلغوا منتصف أو أواخر العشرينيات من العمر، يفتقر إلى الحافز للتدريب لبلوغ المستويات المطلوبة.

وردًا على سؤال عن هيمنة الثلاثي على بطولات فردي الرجال، قال فيدرر إن اللاعبين الثلاثة تعلموا كيفية التعامل مع بطولة قوية تستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف "أفضل اللاعبين الآن يدركون تماما كيفية التعامل مع الملعب ومع الظروف المحيطة".

وتابع "التجربة علمتنا أن نحافظ على طاقتنا ولا نستهلكها بسرعة، هذه الأمور الصغيرة تساعدنا بالفعل على تحقيق النجاح".