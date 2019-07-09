رفع أسهم أليسون لتحقيق إنجاز فريد في الكوبا

قدم الحارس البرازيلي أليسون بيكر، موسمًا رائعًا مع ليفربول في أول ظهور له بقميص الريدز، وتوجه بجائزة القفاز الذهبي في البريميرليج.

وكان أليسون أقل حارس استقبلت شباكه أهداف في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسمه الناجح مع ليفربول، قاد منتخب البرازيل لتحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة، واستقلبت شباكه هدفًا واحدًا في 6 مباريات من ركلة جزاء.

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وأكدت صحيفة "صن" البريطانية، أنه رغم لعب أليسون خلف مدافعين ذوي جودة عالية، مثل فان ديك في ليفربول وتياجو سيلفا وماركينيوس في البرازيل، إلا أن الحارس البرازيلي يساعدهم أن يصبحوا أفضل.

وأوضحت الصحفية البريطانية أن أليسون سيكون منافسًا قويًا للغاية على لقب الأفضل في العالم هذا العام، نظرًا لما قدمه هذا الموسم.