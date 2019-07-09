شكرا لقرائتكم خبر عن الثبيتي عضوا في «تنفيذي» الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

Advertisements

ودعا الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر انعقاده في أكتوبر القادم بجمهورية فيتنام.

وثمّن الثبيتي ثقة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالكوادر الوطنية في التمثيل المشرف للرياضة السعودية في الاتحادات القارية والدولية، تجسيداً لدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لشباب ورياضيي الوطن، متمنياً أن يسهم هذا التعيين في تعزيز نجاحات السعودية في التمثيل القاري.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شكره لدعم اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا على ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي عن اتحاد غرب آسيا.