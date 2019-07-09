نيجيريا والسنغال في مواجهة نارية مع الأولاد وبنين أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم، منافسات الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة في مصر التي ستشهد بدء الاتحاد القاري اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «في ايه آر».

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وتعول نيجيريا على هدافها أوديون إيغهالو لمواصلة التقدم على حساب جنوب أفريقيا التي أقصت مصر المضيفة، فيما تأمل السنغال المرشحة القوية للقب في أن يقودها نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه إلى الدور نصف النهائي على حساب بنين التي حققت أولى مفاجآت ثمن النهائي، بالتأهل على حساب المغرب.

وفي المباراة الثانية تتطلع السنغال، أفضل المنتخبات الأفريقية بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) إلى تثبيت موقعها كأحد أبرز المرشحين، لا سيما بعد إقصاء منافسين متوقعين مثل المغرب ومصر والكاميرون.

وتعول السنغال بشكل أساسي على مانيه، نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن، لكنه أضاع ركلتي جزاء (وسجل ثالثة) في المباريات الأربع الأخيرة.