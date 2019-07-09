الهلال ينهي أزمة التأشيرات والفحوصات تؤكد سلامة عموري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أثبتت الفحوصات المبدئية التي جرت للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» في برشلونة سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة في مباريات الهلال في الفترة المقبلة.

وغادر اللاعب قبل يومين معسكر النمسا لإجراء أشعة وفحوص طبية لدى الطبيب رامون كوجات، للتثبت من إمكانية مشاركته منذ بداية الموسم من عدمها. ونال عموري إشادة كبيرة من رازفان لوشيسكو على صبره وعزيمته في فترة العلاج والتأهيل.

وشهد مران الفريق انضمام لاعب المواليد أحمد أشرف إلى معسكر الزعيم في النمسا بعد إنهاء استخراج تأشيرة الدخول للأراضي النمساوية، فيما استهل الفريق الهلالي مبارياته الودية للموسم الجديد بمواجهة في ساعة متأخرة من مساء أمس مع فريق سبيتال دراو النمساوي، ضمن معسكره المقام حاليا بالنمسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.