الأهلي يغري البوسني ساريتش بـ4 أضعاف راتبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اقترب الأهلي السعودي من التعاقد مع الدولي البوسني ألفيس ساريتش، المحترف بصفوف سول الكوري الجنوبي، برغبة من مواطنه برانكو مدرب الفريق السعودي الذي يلعب دورا كبيرا في إتمام الصفقة.

وقدم الأهلي عرضا بقيمة 1.7 مليون دولار»6.3 ملايين ريال سعودي» كراتب سنوي للاعب، و1.5 مليون دولار «5.6 ملايين ريال سعودي» للنادي الكوري الجنوبي، وهو عرض يفوق ما يتقاضاه اللاعب 4 مرات.

وينتظر أن يوقع اللاعب «28 عاما» مع الأهلي في صفقة انتقال حرة، حيث لا يزال عقده ساريا مع سول، خاصة أن المفاوضات ما زالت جارية بين الناديين السعودي والكوري الجنوبي، وترجح رغبة اللاعب فرضية التوقيع خلال ساعات.