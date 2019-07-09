«سيدات أمريكا» يعود بكأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عاد المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات إلى الولايات المتحدة بعد أن توج بلقب كأس العالم للسيدات التي احتضنتها فرنسا بالفوز على نظيره الهولندي بهدفين في المباراة النهائية.
وعزز المنتخب الأمريكي بقيادة ميجان رابينو صدارته لقائمة المنتخبات المتوجة بمونديال السيدات بإحراز اللقب الرابع له في تاريخ البطولة والثاني على التوالي، وبات ثاني منتخب بعد نظيره الألماني يتوج بنسختين متتاليتين من المونديال.
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