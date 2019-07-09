تركي بن طلال: تأهل أبها وضمك زاد الحراك في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن ما تقدمه القيادة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف مباشر من ولي العهد، جعل عسير تتحول إلى الأجمل في مجالاتها كافة، مؤكدا أن ما حققه ناديا أبها وضمك بصعودهما إلى دوري المحترفين إحدى النشاطات التي تعمل عليها منطقة عسير ما قبل خطتها الاستراتيجية.

وأشار عقب رعايته مساء أمس الأول حفل تكريم ناديي أبها وضمك، والذي نظمته غرفة أبها بمناسبة حصول الأول على درع دوري الأمير محمد بن سلمان واحتلال الثاني وصافة المسابقة، وصعودهما إلى دوري المحترفين إلى الدور الذي تقوم به هيئة الرياضة بكل طاقاتها وإمكاناتها في تطوير المدينة الرياضية بالمنطقة.

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وأوضح أن أمام الناديين 30 مباراة قادمة ستقام على أرض المدينة الرياضية بالمحالة بمدينة أبها، مؤكدا أن تلك المباريات تعكس حراكا إيجابيا داخل المنطقة، وتم وضعه بعين الاعتبار في تهيئة وتطوير جميع دور الإيواء إلى جانب الخدمات الأخرى لتواكب ما تحققه عسير من منجزات، إضافة إلى مستقبلها الواعد بإذن الله، مؤكدا أنه وجد في منطقة عسير الهمم التي توصل المنطقة إلى أعالي القمم بإذن الله، مختتما: «نعمل جميعا في منطقة عسير بروح الفريق الواحد، وجميعنا على قلب رجل واحد ولهذا ليست المنجزات وحدها التي تتحقق بالمنطقة، بل كذلك المعجزات».

وشهد حفل التكريم إعلان الغرفة دعم الناديين بـ300 ألف ريال، بواقع 150 ألف ريال لكل ناد، وتخلل الحفل قصيدتان للشاعرين سعيد بن مانع وأحمد المازني، وفيلم مرئي عن مسيرة الناديين خلال دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، تلاها أوبريت وطني من كلمات عبدالله الشريف بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة، قبل أن يكرم أمير منطقة عسير أعضاء

الفريقين.