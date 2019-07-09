10 سمات تدفع رئيس الهلال للنجاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

كشف اللقاء الأول الذي عقده رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مع الإعلاميين، عن مجموعة من السمات التي ترشحه لتحقيق طفرة مع أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات، في أول منصب إداري رسمي يخوضه في الرياضة السعودية.

ويعد ابن نافل شخصية إدارية مجهولة لدى أغلب شرائح الهلاليين، حيث يعمل في النادي العاصمي للمرة الأولى، وكشف خلال اللقاء الإعلامي الذي دام 90 دقيقة عن سمات إدارية لافتة، وتحدث عن مفاتيح الخطة الإدارية التي ينوي السير عليها للسنوات الـ4 المقبلة.

Advertisements

وكسب فهد بن نافل رئاسة الهلال في انتخابات حرة شهدها النادي، بفارق كبير في الأصوات بينه وبين منافسه موسى الموسى.

السمات العشرلابن نافل

شخصية اجتماعية