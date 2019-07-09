شكرا لقرائتكم بسيوني وعبدالحميد يشرفان على فقرة تكتيكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وتامر عبد الحميد المدرب بالإشراف على فقرة خاصة للاعبين بتقسيمهم إلى مربعات وخوض المران من لمسة ولعبة والضغط على المنافس. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك ثاني مبارياته الودية أمس الاثنين، أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، وانتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 3 – 3.

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