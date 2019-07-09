شكرا لقرائتكم كاف يرفض بمد القيد بالدورى المصرى لـ5 أغسطس.. و30 يوليو آخر موعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- مساء أمس الاثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة قد خاطب الاتحاد الأفريقي – كاف – لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الافريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل بناء على إنتهاء الدوري يوم 30 يوليو الجاري قبل أن يتم تعديل الجدول.

تابع المصدر أن قرار تقديم مباريات الدوري المؤجلة بعد وصول خطاب رفض من الكاف ، حيث تقرر تقديم موعد مباراة الأهلى و الزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضاً وجاءت كالتالي:

الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو.