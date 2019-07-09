شكرا لقرائتكم نادى مصر يجهز الإسماعيلي للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فريق بالإسماعيلى منافسه نادى مصر وديا يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية الرئيسى، كما سيلتقى الدراويش فريق الكهرباء أحد يومى السبت أو الأحد على نفس الملعب ضمن سلسلة الوديات استعدادات لمواجهة الزمالك يوم 24 يوليو الجارى فى الدوري المصري الممتاز.
وأدى لاعبو الاسماعيلى قياسات بدنية شاملة للاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم.
ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 7 بترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة بعد خوض 33 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر نادى مصر يجهز الإسماعيلي للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.