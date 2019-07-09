شكرا لقرائتكم نادى مصر يجهز الإسماعيلي للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بالإسماعيلى منافسه نادى مصر وديا يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية الرئيسى، كما سيلتقى الدراويش فريق الكهرباء أحد يومى السبت أو الأحد على نفس الملعب ضمن سلسلة الوديات استعدادات لمواجهة الزمالك يوم 24 يوليو الجارى فى الدوري المصري الممتاز.

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وأدى لاعبو الاسماعيلى قياسات بدنية شاملة للاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 7 بترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة بعد خوض 33 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك.