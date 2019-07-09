شكرا لقرائتكم عمرو جمال وسعد سمير فى صورة كوميدية بالنكهة الإسبانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو جمال مهاجم فريق الأهلى صورة له برفقة سعد سمير مدافع الاحمر عبر موقع التواصل الأجتماعى أنستجرام خلال تواجد فى أسبانيا ضمن معسكر الفريق أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز أمام المقاولون العرب و الزمالك عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية . Advertisements وعلق عمرو جمال قائلا " وحشنى يا صخرة " بسبب غياب زميله سعد سمير منذ فترة طويلة بعد الاصابة فى جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي منذ ثلاث أشهر . وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا.

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