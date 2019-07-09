شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدورى المصري يوم 29 يوليو الجاري رسمياً بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز ليتنهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلى و الزمالك.

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- مساء أمس الاثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس و أن أخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

تقرر تقديم مباريات الدوري المؤجلة بعد وصول خطاب رفض من الكاف ، حيث تقرر تقديم موعد مباراة الأهلى و الزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضاً وجاءت كالتالي :

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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو.