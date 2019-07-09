شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يقرر بدء فترة إعداد الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف بداية فترة الاعداد يوم السبت المقبل أستعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المقبل ، كما قرر مسئولو نادى الاتحاد السكندري التعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين بداية من الموسم المقبل.

وتبدأ تدريبات زعيم الثغر يوم 13 يوليو الجارى بعدها يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من يوم 20 يوليو حتى يوم 10 أغسطس المقبل، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى والمقرر إقامتها يوم 5/9/2019 وكذلك المشاركة فى البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".