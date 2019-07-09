شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يمنح الأوغندي خالد أوتشو راحة حتى منتصف يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة على منح الأوغندي خالد أوتشو لاعب الفريق الجديد، راحة حتى منتصف يوليو الجاري قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الفيومي، وذلك بعد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في كأس الأم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

كان اوتشو قد تألق مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وأظهر إمكانيات فنية عالية وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم المقاصة والإنتاج الحربى .

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وقرر المدير الفني لمصر المقاصة بداية تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الإثنين على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، ويجري اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجاري ، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

من المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد .