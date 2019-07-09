الخليج 365 يكشف موعد إعلان انتقال محمد عواد لصفوف الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، عن موعد إعلان انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، لصفوف الزمالك، بعد المفاوضات القائمة بالوقت الحالى بين الناديين لحسم الصفقة بشكل رسمى.

وأعلن نادي الزمالك عن رغبته فى التعاقد مع محمد عواد، لتدعيم حراسة مرمى القلعة البيضاء، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، بقطع فى وتر أكيليس يستلزم غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 شهور.

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ويعلن ناديى الزمالك والإسماعيلى عن إتمام صفقة محمد عواد بشكل رسمى، بعد انتهاء المباراة المنتظرة بين الناديين يوم 24 يوليو الجارى.

وأكد مسئولو نادي الزمالك، عدم التعاقد مع محمد عواد دون الحصول على موافقة ناديه بشكل رسمى.

وشهدت الأيام الماضية، عن مفاوضات مكثفة بين الزمالك والإسماعيلى لحسم صفقة محمد عواد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد مباراة الفريقين بالدوري، والتى ستشهد حصول الدراويش على مقابل مادي بخلاف لاعبين من صفوف القلعة البيضاء.