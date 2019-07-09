شكرا لقرائتكم تعيين خالد الثبيتي في عضوية الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، خالد الثبيتي، نائب رئيس الاتحاد السعودي، عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري للعبة.
وأوضح الاتحاد السعودي أن الاتحاد الآسيوي دعا خالد الثبيتي إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل في فيتنام.
وثمن الثبيتي ثقة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية للكوادر الوطنية في التمثيل المشرف للرياضة السعودية في الاتحاد القارية والدولية، متمنيا أن يساهم هذا التعيين في تعزيز نجاحات السعودية في التمثيل القاري.
وأعرب نائب رئيس الاتحاد السعودي عن شكره لدعم اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا على ترشحيه لعضوية المكتب التنفيذي عن اتحاد غرب آسيا.
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