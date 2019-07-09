نتيجة مباراة الهلال وسبيتال دراو الودية اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في معسكر النمسا

قدم نادي الهلال السعودي مباراة قوية للغاية اليوم أمام نظيره نادي سبيتال النمساوي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في معسكر نادي الهلال السعودي بالنمسا المقام في الوقت الحالي استعداداً للموسم الكروي الجديد ومباراة الفريق أمام الأهلي السعودي المرتقبة في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وانطلقت مباراة الهلال وسبيتال، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وشهدت المباراة حضور من بعض الجاليات المتواجدة وإدارة الفريقين لمتابعة المباراة الهامة، وذلك من ملعب المباراة.

ونجح الزعيم السعودي في تسجيل سداسية نظيفة في شوط المباراة الأول، وذلك في مرمي نادي سبيتال النمساوي، وافتتح التسجيل اللاعب الفرنسي جوميز، الذي سجل هاتريك في الدقيقة 10 والدقيقة 23 والدقيقة 38 من عمر المباراة، كما سجل اللاعب الشاب أحمد أشرف، هدفاً في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وأحرز كلاً من هتان باهبري واللاعب سيبا، هدفاً في الدقيقة 34 والدقيقة 44 من عمر شوط المباراة الأول.

وقدم نادي الهلال السعودي مباراة فنية وتكتيكية عالية وقوية للغاية، حيث نجح اللاعبين في تنفيذ كافة تعليمات المدرب الجديد للزعيم السعودي.