المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري .. الأهلي والزمالك على ستاد برج العرب

الموجز

لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تعلن المواعيد الجديدة للمباريات الأربعة المتبقية في الدوري الممتاز.

حيث قررت اللجنة تقديم المباريات الأربعة لمدة 48 ساعة لكل مباراة ، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلًا من 30 يوليو.

وستقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلًا 23 يوليو، بينما تقام مباراة الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلًا من 26 يوليو.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو في ختام مباريات الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعد أن كان مقررًا لها 30 يوليو.