شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 نجوم لا يفوتك مشاهدتهم فى دور الـ8 من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مرحلة الأدوار الحاسمة، حيث ستنطلق غدًا الأربعاء مباريات دور الثمانية من البطولة.

وستقام غدًا مباراتا السنغال وبنين، ونيجيريا أمام جنوب أفريقيا، فى حين تجرى بعد غدٍ الخميس مواجهتى الجزائر وكوت ديفوار، وتونس ضد مدغشقر.

وظهر العديد من النجوم فى دور المجموعات ودور الـ 16 بمستوى فنى مميز، فيما اختفى عدد آخر، ولم يظهروا بالمستوى الفنى المطلوب.

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ونرصد لكم أبرز 7 لاعبين على موعد مع التألق فى الدور ربع النهائى.

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