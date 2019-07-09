شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فتح القيد المحلى للدورى المصرى 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلى للدورى المصرى يوم 29 يوليو الجارى رسميًا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدورى الممتاز لينتهى الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلى والزمالك.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الإثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

تقرر تقديم مباريات الدوري المؤجلة بعد وصول خطاب رفض من "كاف"، حيث تقرر تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي:

Advertisements

الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو.