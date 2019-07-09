شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "إيران" تعرقل انتقال إسلام عيسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم إسلام عيسى نجم المصرى البورسعيدى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، وعرض الأهلى 15 مليون جنيه وإعارة الثلاثى أحمد الشيخ وأحمد علاء وباسم على لنادى المصرى البورسعيدى، إلا أن إدارة الفريق الساحلى طلبت الحصول على 30 مليون جنيه بجانب إعارة 3 لاعبين، ولكن يتم استعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين وليس موسمًا واحدًا.

وينافس بيراميدز الأهلى بقوة على ضم إسلام عيسى بعد عرضه الحصول على خدمات اللاعب مقابل 2 مليون دولار، وكان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى البورسعيدى، أعلن أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعرقل "إيران" إتمام الصفقة بين الأهلى والمصرى.. للتفاصيل اضغط هنا