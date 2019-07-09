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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة للجمهور المصرى: سنعود أقوى وأذكى وأشجع لإسعادكم ولتشريف بلادنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليونانى ومنتخب مصر، رسالة اعتذار إلى الجمهور المصرى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية أثر الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
وجاء نص رسالة عمرو وردة كالتال: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به.. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكي وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر" .
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