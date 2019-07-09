شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال لـ"سعد سمير": واحشنى يا صخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو جمال، مهاجم فريق الأهلى، صورة له برفقة سعد سمير مدافع الأحمر خلال تواجده فى إسبانيا ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلق عمرو جمال قائلاً: "واحشنى يا صخرة " بسبب غياب زميله سعد سمير منذ فترة طويلة بعد الإصابة فى جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي منذ ثلاث أشهر.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا.

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