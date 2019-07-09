شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.."كاف" يرفض طلب اتحاد الكرة بمد القيد لـ5 أغسطس و30 يوليو آخر موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الإثنين يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة قد خاطب الاتحاد الأفريقي "كاف" لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الأفريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل بناء على انتهاء الدوري يوم 30 يوليو الجاري قبل أن يتم تعديل الجدول.

يذكر أنه تم تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك لتقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي :

الجونة - الزمالك 21 يوليو

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الزمالك - الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون - الأهلي 24 يوليو

الأهلى - الزمالك 28 يوليو.