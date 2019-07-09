شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ الإعداد للموسم المقبل 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، بداية فترة الإعداد يوم السبت المقبل أستعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المقبل ، كما قرر مسئولو نادى الاتحاد السكندري التعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين بداية من الموسم المقبل.

وتبدأ تدريبات زعيم الثغر يوم 13 يوليو الجارى بعدها يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من يوم 20 يوليو حتى يوم 10 أغسطس المقبل، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى والمقرر إقامتها يوم 5/9/2019 وكذلك المشاركة فى البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وكان مجلس إدارة الإتحاد قد اعتمد تشكيل الجهاز الفني والإدارى للفريق الأول والمقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى :

- طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم

- عبد الجليل إمام - مدير الكرة

- منير عقيلة – مدرب عام

- محمد إبراهيم – مدرب عام

- أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال

-هانى أحمد – مدرب

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- مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى

- إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين

- سمير محجوب – مدير إدارى

- أحمد متولى – إدارى

- عمرو الأشلم – طبيب

- محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل

- إسلام السيد - مدلك

- محمد حسن - مدلك