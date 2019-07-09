شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة استعراضية بين نجوم مصر القدامى ولاعبي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا بمصر دعت اللجنة المنظمة المصرية لإقامة مباراة ودية مساء اليوم بمركز شباب الجزيرة مع اللجنة المنظمة عن الاتحاد الأفريقى بمشاركة عدد من نجوم القارة أمثال: كالوشا بواليا، انطوان بيل، خاليلو فاديجا، دانيل أبوكاشي، وكانو.
يشارك فى الفريق المصرى عدد من النجوم القدامى أمثال: محمد شوقى ووائل رياض وأحمد حسن وعبد الستار صبرى وعماد متعب وعبد الظاهر السقا ومحمد فضل وأحمد عبد الله، ويقوم شوقى غريب بدور المدير الفنى لمنتخب مصر .
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