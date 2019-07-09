شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية تقضى بأحقية فهيم فى رئاسة اتحاد كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا بأحقية عادل فهيم فى رئاسة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بدورة 2017/2020 حيث قررت المحكمة بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية والذى رفض قرار مجلس إدارة الاتحاد قبول أوراق ترشح فهيم للانتخابات. وكان أحد المرشحين السابقين تقدم بشكوى لمركز التحكيم والتسوية ضد ترشح فهيم وقضى المركز ببطلان ترشح فهيم فقام الأخير باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية التى قضت ببطلان حكم المركز . وجاء قرار المحكمة أن يتحمل الخصم 80% من تكاليف التى تكبدها عادل فهيم فى الشكوى التى تقدم بها .



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