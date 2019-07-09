بمشاركة العميد وإيتو.. مباراة استعراضية بين نجوم افريقيا ومصر القدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهحي:

دعت اللجنة المنظمة المصرية لإقامة مباراة ودية مع اللجنة المنظمة عن الاتحاد الأفريقي بمشاركة عدد من نجوم القارة أمثال:كالوشا بواليا، انطوان بيل ، خاليلو فاديجا ، دانيل أبوكاشي، وكانو.

وجاءت دعوة اللجنة المنظمة لإقامة هذه المباراة، على هامش فاعليات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ويشارك في الفريق المصري عدد من النجوم القدامى أمثال: محمد شوقي ووائل رياض واحمد حسن وعبد الستار صبري وعماد متعب وعبد الظاهر السقا ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب شباب الجزيرة في حضور شوقي غريب كمدير فني.