خاص.. الكاف يرفض طلب اتحاد الكرة بمد فترة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال مصدر باتحاد الكرة، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض طلبهم بمد فترة القيد للأندية المصرية أفريقيًا حتى 5 أغسطس.

وأشار مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن يوم 30 يوليو هو أخر موعد لفترة القيد الأفريقية.

يأتي ذلك في ظل استمرار مباريات بطولة الدوري حتى نهاية شهر يوليو الجاري بعد إيقاف المسابقة المحلية لاستضافة مصر كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تُشارك فرق الأهلي، الزمالك، بيراميدز والمصري في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.