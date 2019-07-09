الزمالك يرفض مواجهة فريق درجة ثالثة في معسكر قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، في معسكره الخارجي بقبرص استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره دوسكا وديا غدا الأربعاء، في مباراة ودية بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك بدأ بالجانب البدني تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال قبل أن يقود خالد جلال المدير الفني وجهازه المعاون بالإشراف على التدريبات الفنية.

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وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات إلى مجموعتين الأولى قادها خالد جلال والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا والتدريب على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.

كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق تدريبات قوية لحراس الزمالك الثلاثة عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

ورفض الجهاز الفني للزمالك اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل ٣ فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي.