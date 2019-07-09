خليفة أجيري (2).. هيرفي رينارد "جامع القمامة" الذى أبهر أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بات مقعد المدير الفني لمنتخب مصر خالياً بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري بعد مسيرته الكارثية في كأس الأمم الإفريقية بالخروج المبكر من ثمن النهائي، فمن يخلفه؟

كما جرت العادة في مصر، يتم تقسيم الخيارات دائماً عند المُفاضلة بين مدربي المنتخب إلى قسمين، أولهما (مدرب محلي)، وثانيهما (مدرب أجنبي)، فقط، هكذا تسير الأمور هنا منذ عشرات السنين.

لنتحدث إذاً عن المدرب الأجنبي؛ الخيار الأول للأندية المصرية المُنافسة على الألقاب، والحديث عن مدرب محنك أقترب من الرحيل عن منتخب المغرب، الفرنسي هيرفي رينارد.

على الرغم من خروج منتخب المغرب المفاجىء من بطولة أمم أفريقيا إلا أن الجميع وقف احترامًا لأسود الأطلسي الذي قدم أداء رائعاً وخانه التوفيق أمام السناجب البنينية.

السيرة الذاتية

رينارد بدأ مسيرته التدريبية مع إس سي دراغينيان الفرنسي في عام 1999 ثم ترك الفريق في عام 2001 بعدها أصبح مساعد مدرب في الفريق الصيني "جويزهو رينهي" رفقة كلود لوروا من عام 2002 إلى 2003 ثم قرر خوض غمار التدريب في المنتخبات من بوابة المنتخب الزامبي بعد توصية من كلود لوروا، رينارد تحول من جامع قمامة إلى صائد للبطولات في إفريقيا حيث فاز بلقبي كأس أمم إفريقيا مع زامبيا في عام 2012 وساحل العاج في 2015، لكن ما هي قصة رينار مع جمع القمامة.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن رينار عكف على العمل لشركة تقوم بتنظيف المكاتب في فرنسا ليلاً من أجل كسب قوت يومه.

وقال رينارد في تصريحات لوكالة رويترز: "عكفت على جمع القمامة في فرنسا لمدة 8 سنوات، الآن أن أستعد لخوض نهائي كأس الأمم الإفريقية." جاءت هذه التصريحات عندما كان يتأهب لخوض نهائي الأمم الإفريقية 2012 مع زامبيا.

يبلغ رينارد من العمر 51 عاماً وبطولتين أمم أفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار وسبق أن درب أندية سوشو وليل بالإضافة إلي منتخبات كوت ديفوار وزامبيا والمغرب.

محطة المغرب

رينارد، تسلم منتخب المغرب في فبراير 2016، بعد إقالته من تدريب فريق ليل الفرنسي بسبب سوء النتائج، منتخب المغرب وقتها كان يعاني من إخفاقات وتغيير مدربين، وبعد جدال طويل تم تعيين فوزي لقجع رئيسًا للجامعة الملكية المغربية "الاتحاد المغربي لكرة القدم"، وتحت ضغط جماهيري تم تعيين بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب حيث كان آخر إنجاز حققه المنتخب المغربي تحت قيادته عام 2004 بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا والخسارة أمام تونس 2-1.

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ماذا قدم رينارد لمنتخب المغرب؟

فسخ التعاقد مع الزاكي كان مفاجأة للجميع، لتتم الاستعانة بمدرب زامبيا وساحل العاج السابق الفرنسي هيرفي رينارد الذي كان أمامه هدفين الأول التأهل إلى المونديال بعد غياب 20 عام، والثاني الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2017.

التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، كان إنجازًا لمنتخب المغرب بعد غياب لفترة طويلة، ولكن مشوارها لم يستمر بعد فوز منتخب مصر في المباراة ليودع أسود الأطلس منافسات البطولة بأداء جيد توج بعد ذلك بالتأهل إلى مونديال روسيا بعد غياب دام 20 سنة.

كيف يلعب رينارد مع منتخب المغرب؟

غير رينارد طريقة لعب المنتخب المغربي من 4-3-3 مع الزاكي، لتصبح 4-2-3-1 بالاعتماد على ثنائي خط وسط دفاعي مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي.

الفرنسي أجرى عدة تغييرات على طريقة لعبه مع المنتخب المغربي فخلال بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون اعتمد في معظم اللقاءات على 3-4-3، خسر مباراتين وفاز في مثلهما وخرج من منافسات البطولة.

حول طريقة اللعب بعد ذلك لتتنوع ما بين 4-3-3 و 4-2-3-1 إلى أن استقر على الأخيرة وخاض بها معظم مبارياته مع أسود الأطلس.

هل تتناسب طريقة لعب رينارد مع منتخب مصر؟

طريقة لعب رينارد، هي نفس الطريقة التي اعتمد عليها أجيري وكوبر مع منتخب مصر ولكن مع الأخير كان هناك بعض الجمود في مراكز اللاعبين.

في حال تم التعاقد مع رينارد وفي حالة اعتماده على نفس الطريقة المعتادة 4-2-3-1، فالتغييرات ستكون في أسماء اللاعبين وربما بعض المراكز، فمن المتوقع أن يستغنى عن أحد ثنائي الوسط "طارق حامد ومحمد النني"، لوضع لاعب اخر يجيد الزيادة الهجومية مع الخط الأمامي للفراعنة، لأن في حالة تحويل طريقة اللعب إلى 4-1-4-1 سيكون من الصعب الاعتماد عليهم.

نفس الحال في مركز الظهيرين، سيلجأ رينارد لاختيار اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية إلى جانب السرعات للارتداد الدفاعي في حالة الهجمات المرتدة.

وقالت تقارير صحفية في بداية الأسبوع الجاري إن الاتحاد السعودي ينافس منتخب مصر فى التعاقد مع رينارد لقيادة الأخضر السعودي في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن رينارد يتقاضى 80 ألف دولار مع المغرب وهو أقل بنحو 28 ألف يورو من راتب أجيري مع المنتخب.