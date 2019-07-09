- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، المواعيد الجديدة للمباريات الأربعة المتبقية في عمر الدوري الممتاز، والتي تم تعديلها بناء على خروج منتخب مصر مبكرًا من كأس أمم أفريقيا.
وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربعة لمدة 48 ساعة لكل مواجهة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلًا من 30 يوليو.
وفي وقت سابق، كانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع ماضية، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد.
ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلًا 23 يوليو، بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلًا من 26 يوليو.
ويواجه الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو في ختام مباريات الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعد أن كان مقررًا لها 30 يوليو.
وجاءت المواعيد كاملةً كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.