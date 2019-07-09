"سوكر سمارت" ضحية الأهلي: أكاديمية لمدرسة داخلية.. اشتراكها الشهري 35 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق الأهلي فوزا عريضا بتسعة أهداف نظيفة على حساب نظيره "سوكر سمارت" الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكر الإعداد الخارجي للقلعة الحمراء.

وسيخوض الأهلي مباراتين وديتين أخريين خلال المعسكر الحالي في إسبانيا الذي يُختتم يوم 16 يوليو الجاري، استعدادا لاستئناف الدوري المصري بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات على "سوكر سمارت" منافس الأهلي في أولى مبارياته التحضيرية في معسكر إسبانيا:

"سوكر سمارت" هي أكاديمية تقع في دولة إسبانيا، وتحديداً في مدينة اليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا.

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وتملك أكاديمية "سوكر سمارت" مدارس داخلية تقدم برنامج خاص يعتبر مثاليًا للطلاب الرياضيين الذين يتطلعون إلى إعداد أنفسهم للحصول على منح كرة القدم الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تستمر فترة الاعداد في الأكاديمية لمدة 10 أشهر، تبدأ من شهر سبتمبر.

ويبلغ سعر الانضمام لأكاديمية "سوكر سمارت" خلال شهر واحد مبلغ 1900 يورو (35 ألف جنيه تقريباً)، بينما تبلغ قيمة الانضمام لثلاثة أشهر مبلغ 5500 يورو، وبالنسبة لستة أشهر تبلغ قيمتها 10.500 يورو.

وتبلغ القيمة الكاملة لفترة الاعداد بالأكاديمية التي تستمر لـ10 أشهر مبلغ 16 ألف يورو.