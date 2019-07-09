كاف لـ"الخليج 365": لجنة الانضباط تبحث شكوى الحكم تيسمبا ضد رئيس الاتحاد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي مدني:

قال رايمون هاك، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللجنة تجتمع في الوقت الحالي من أجل بحث شكوى تقدم بها الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما واتحاد الكرة في بلاده ضد فوزي لجقع رئيس الاتحاد المغربي، رئيس نادي نهضة بركان.

وكان لقجع قد تعدى بالضرب على الحكم الدولي في شهر مايو الماضي وذلك بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغرب وبين الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي تُوجَ الأبيض بلقبها.

وأضاف هاك من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة في اجتماع في الوقت الحالي من أجل مناقشة الشكوى المقدمة من جانب الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم بشأن اعتداء رئيس الاتحاد المغربي على باملاك والذي يُعد أيقونة لكرة القدم في إثيوبيا بحسب بيان الاتحاد.

واختتم هاك: "سوف يتم نشر بيان رسمي فور اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن."