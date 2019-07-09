بعد خروج مصر.. ما مصير الحملات الإعلانية لبطولة أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركات الاتصالات حملات إعلانية، مع بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، مرتبطة بمشاركة المنتخب المصري في البطولة، إلا أن هذه المشاركة انتهت مبكرًا مع خروج المنتخب من دور الـ 16 يوم السبت الماضي.

وبحسب مسؤولون بشركات اتصالات، تحدثوا لمصراوي فإن هذه الحملات ستستمر رغم توديع مصر المبكر للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا.

وقال أيمن عصام، رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن حملة الشركة الإعلانية خاصة باللاعب محمد صلاح، وبصفتها راعيا رسميا للاعب، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر كما أن العرض الخاص بالحملة سيظل مستمرا.

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وأضاف لمصراوي، أن حملة "كارت" محمد صلاح حققت النتائج المرجوة منها خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات WE، وهي الراعي الرسمي للمنتخب المصري، فإن عرض الشركة "هات وخد" والخاص ببطولة الأمم الأفريقية مستمر ولن يتم إيقافه بسبب خروج مصر من البطولة.

وقال مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن الشركة لم تقدم عروضا تخص مشاركة مصر في البطولة أو المنتخب المصري، نظرًا لوجود راعي للمنتخب.

ويعني هذا أن عرض الشركة وحملتها الإعلانية مستمرة بشكل طبيعي، بحسب مسؤول اتصالات.