خاص.. منتخب السنغال يختار حارسًا مصريًا للتدرب معه في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

شهاب شيبو حارس مرمى نادي جولدي -أحد اندية القسم الثالث في مصر- أنه انضم لتدريبات منتخب السنغال عقب إصابة الحارس الأساسي إدودارد ميندي في اليد قبل لقاء كينيا بدور المجموعات بأمم افريقيا 2019.

وأشار شيبو في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن البداية كانت رغبة من الجهاز الفني لمنتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه بالاستعانة بحارس ثالث ينضم للتدريبات، وذلك بسبب الحمل التدريبي.

وكان ميندي قد تعرض للإصابة بكسر في الإصبع خلال فترة الإحماء قبل مواجهة السنغال مع كينيا، ليصبح غير متاحًا للمشاركة في تدريبات ومباريات السنغال بالبطولة.

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وقال الحارس المصري في تصريحاته: "الحمل التدريبي على حارسين فقط سيكون صعبًا، ولذلك المنتخب السنغالي أراد الاستعانة بحارس ثالث".

وتابع: "مصطفى منير محلل الأداء للمنتخب السنغالي ويعمل بالجهاز الفني هو من رشحني لهذه المهمة وتم عرض مقاطع مصورة خاصة بي برفقة حارس آخر من مصر على سيسيه".

واختتم: "سيسيه اختارني وبعد أول مران لي قرر الإبقاء عليّ مع المنتخب السنغالي حتى نهاية البطولة ".