الشحات: لن نفرط في بطولة الدوري.. وهذه حقيقة رحيلي عن الأهلي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة او ملاعب التدريب او توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري.

وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.

وأوضح أن المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجيا وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت أمس الاثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الإسباني .

وأشار حسين الشحات إلى أن مباراة سمارت سوكر كانت تجربة مفيدة، حتى وان كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي بنتيجة تسعة اهداف دون رد، لكنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية المتدرجة المستوى.

وقال نجم النادي الأهلي، إنه سعيد بتسجيله هدف المباراة الأول، ويتمنى أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي.

لن نفرط في الدوري

وأضاف الشحات أن جميع لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز ببطولة الدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري الأبطال الإفريقي في الموسم الماضي، مؤكدا ان هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جلسات اللاعبين خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية لإسعاد الجماهير وكتابة تاريخ كبير، سواء في بطولة الدوري هذا الموسم او في النسخة الجديدة من دوري الأبطال عند انطلاقها.

و تحدث لاعب خط وسط الأهلي عن المواجهتين المتبقيتين للفريق في الدوري أمام كل من المقاولون العرب والزمالك ، وقال إن مباراة المقاولون الأولى تمثل أهمية كبيرة لأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، وهو ما يزيد من صعوبتها وضغوطها النفسية، مشيرا إلى أن هناك تركيز شديد وإصرار قوي من اللاعبين على تجاوزها قبل مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه من جانب الجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين بضرورة الفوز بالمباراتين لحسم درع الدوري وإسعاد جماهير الأهلي.

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وألمح الشحات إلى أن توقيت إقامة المباراتين المتبقيتين في الدوري يعد صعبا للغاية على جميع الأندية، خاصة أن معظم دوريات العالم انتهت في وقت سابق، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن جدول مواعيد ثابت لكافة المسابقات، بما يسمح للأندية والأجهزة الفنية وضع برامج الإعداد بشكل جيد ومنح اللاعبين فترات الراحة المناسبة على غرار ما يحدث في كل دوريات العالم.

علاقته بمارتن لاسارتي

وانتقل الشحات للحديث عن علاقته بمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مشيدا بتعامله الإيجابي مع جميع اللاعبين، وحرصه على تأهيلهم نفسيا بشكل مستمر وتحفيزهم للمرحة المقبلة المهمة وقال إن هناك اكثر من جلسة جمعته مع لاسارتي للتأكيد على بعض الأمور الفنية ضمن الجلسات التي يجريها المدير الفني مع جميع اللاعبين لتوضيح أهمية المرحلة والمطلوب تنفيذه من كل لاعب، مؤكدا على ان المدير الفني يسعى لتطوير اداء الفريق، واستغلال فترة الإعداد الحالية لتصحيح الاخطاء وتأهيل الفريق بالشكل المطلوب قبل مباراتي المقاولون والزمالك.

الأجواء داخل الأهلي مختلفة عن أي مكان آخر

وأكد الشحات أن الأجواء داخل النادي الأهلي مختلفة عن أي مكان آخر، وأن الجميع يقاتل من أجل المنافسة بقوة للحصول على ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية، وأن كل لاعب يحظى بالمساندة والدعم في الأوقات الصعبة.

ولفت الشحات إلى أنه سعيد بالتواجد بين هذه المجموعة من اللاعبين، خاصة أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وفي مقدمتها الفوز بلقب بطولة الدوري كخطوة أولى، والمساهمة في تتويج الفريق بكل الألقاب، وأن يكون له بصمة مؤثرة، ينجح من خلالها في رد جميل جماهير الأهلي ومسئوليه من خلال التتويج بالبطولات.

هل يرحل الشحات؟

ونفى لاعب الاهلي ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة الى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكدا انه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات؛ لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في نادي القرن، الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب.

ووجه الشحات رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية مؤكدا انه مازال لديه الكثير ليقدمه للفريق، ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوي خاصة أنه يضع نصب عينه دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق.