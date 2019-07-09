اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربعة المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربعة المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلًا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلًا 23 يوليو على ستاد الجونة الرياضي، بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد بتروسبورت ومباراة المقاولون مع الأهلي على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم 24 يوليو بدلًا من 26 يوليو.

وتختتم مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية، بعد أن كان مقررًا لها 30 يوليو.

وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة، كما استقال كل من “أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا، كرم كردي، مجدي عبد الغني، ثم عصام عبد الفتاح.