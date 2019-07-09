أرسنال يعلن دوادي مديرًا تقنيًا للنادي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء عن تعيين البرازيلي ادواردو سيزار دوادي المدير التقني الجديد لنادي المدفعجية . وقال نادي أرسنال في بيانًا رسميًا على موقعه الإلكترونى، أوضح فيه تعاقده مع إدواردو في منصب المدير التقني.

وأضاف النادي في بيانه إلى أن دوادي وقع على عقود انضمامه إلى أرسنال بشكل رسمي بعد أيام قليلة من

وكان دوادي لعب ضمن صفوف الجانر لمدة أربع 4 مواسم وكان واحدًا من الفريق التاريخي الذي حقق لقب إدواردو في منصب المدير التقني.وأضاف النادي في بيانه إلى أن دوادي وقع على عقود انضمامه إلى أرسنال بشكل رسمي بعد أيام قليلة منقيادته لمنتخب بلاده البرازيل بطولة كوبا أمريكا، الذي توجت بها، حيث كان يشغل منصب المنسق العام مع السامبا.وكان دوادي لعب ضمن صفوف الجانر لمدة أربع 4 مواسم وكان واحدًا من الفريق التاريخي الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون هزيمة.

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