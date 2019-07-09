اخبار الرياضه

فالنسيا يحاول خطف مهاجم سيلتا فيجو من ويستهام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب نادى فالنسيا الإسباني من إتمام التعاقد مع المهاجم الأوروجوانى ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى ماتيو أليماني المدير العام لنادى فالنسيا عقد اجتماعًا مع لويس ألونسو، وكيل

أعمال المهاجم جوميز لوضع اللمسات الأخيرة فى صفقة المهاجم الأوروجواني.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب قد مضى لمدة 5 سنوات مع فالنسيا، وينتظرون فقط انتهاء المفاوضات

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مع سيلتا فيجو لإعلان جوميز لاعبًا للخفافيش.

من ناحية أخرى،ـ تحاول إدارة نادي ويستهام جوميز من أجل تعويض رحيل مماركو أرناوتوفيتش مهاجم الفريق الذي رحل إلى الدوري الصيني.

ولعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، 35 مباراة مع النادى الإسبانى نجح من خلالها فى تسجيل 13هدف وصناعة 5أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يحاول خطف مهاجم سيلتا فيجو من ويستهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا