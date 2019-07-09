فالنسيا يحاول خطف مهاجم سيلتا فيجو من ويستهام

اقترب نادى فالنسيا الإسباني من إتمام التعاقد مع المهاجم الأوروجوانى ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت التقارير الإسبانية، إلى ماتيو أليماني المدير العام لنادى فالنسيا عقد اجتماعًا مع لويس ألونسو، وكيلأعمال المهاجم جوميز لوضع اللمسات الأخيرة فى صفقة المهاجم الأوروجواني.
وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب قد مضى لمدة 5 سنوات مع فالنسيا، وينتظرون فقط انتهاء المفاوضات
من ناحية أخرى،ـ تحاول إدارة نادي ويستهام جوميز من أجل تعويض رحيل مماركو أرناوتوفيتش مهاجم الفريق الذي رحل إلى الدوري الصيني.
ولعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، 35 مباراة مع النادى الإسبانى نجح من خلالها فى تسجيل 13هدف وصناعة 5أهداف.
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