جلال يقود تدريبًا تكتيكيًا للاعبين

قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المرانعلى إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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