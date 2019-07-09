قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين الأولى قادها بنفسه والثانية مععبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جلال يقود تدريبًا تكتيكيًا للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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