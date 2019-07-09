تقرير.. زيدان يريد التخلص من هذا السداسي

يأمل نادي ريال مدريد الإسباني في إنهاء صفقات البيع مع وصول الملكي إلى كندا من أجل بداية التحضير للموسم الجديد، من أجل توفير الأموال.
وأشارت التقارير، إلى أن ريال مدريد سيصل إلى كندا اليوم الثلاثاء، و سيترك بعض اللاعبين في أسبانيا ليكملوا انتقالهم إلى أندية أخرى.
وسيكون لوكا زيدان حارس ريال مدريد أول المغادرين عن صفوف النادي الملكي، ولن يسافر مع بعثة الفريق إلى كندا، حيث ستكون وجهته التالية، في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني "راسينج سانتاندر".
كما أن التقارير أشارت إلى أن زين الدين زيدان مدرب الميرينجي،
أيضًا خاميس رودريجيز هو اللاعب الأقرب للرحيل بشكل كبير، وحددت إدارة ريال مدريد مبلغ 42 مليون يورو، كَسِعر نهائي لبيع رودريجيز، وأبرز المهتمين هو نادي نابولي، الذي يجري محادثات متقدمة
كما تحاول إدارة ريال مدريد بيع جاريث بيل هذا الصيف، لكن الويلزي يريد الاستمرار في السانتياجو بيرنابيو بأي ثمن، ويؤكد أنه سعيد مع النادي، نفس الأمر لكيلور نافاس حارس الفريق، الذي سافر مع الفريق إلى كندا، على الرغم من رغبة النادي برحيله، لكن عملية بيعه ورحيله عن الفريق صعبة، بسبب السعر المرتفع الذي يطلبه ريال مدريد، ويبدو ان الحارس الكوستاريكي في طريقه للبقاء مع الملكي.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد قام ببيع كل من، ماركوس يورينتي، ماتيو كوفاسيتش، راؤول دي توماس و ثيو هيرنانديز باللإضافة إلى إعارة سيرخيو ريجيليون و مارتين أوديجارد، لكن مازال زيدان يريد بيع لاعبين آخرين، مثل سيبايوس، و فاييخو، و ناتشو.
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