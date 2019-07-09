بسيوني وعبدالحميد يشرفان على فقرة تكتيكية

قام عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وتامر عبد الحميد المدرب بالإشراف على فقرة خاصة للاعبين بتقسيمهم إلى مربعات وخوض المدرب بالإشراف على فقرة خاصة للاعبين بتقسيمهم إلى مربعات وخوضالمران من لمسة ولعبة والضغط على المنافس. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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