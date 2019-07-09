ليفربول يقترب من ضم أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي علي بعد خطوات من التعاقد مع أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبالرغم من كل الأخبار المنتشرة عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع لاعب منتخب إنجلترا، إلاأن بعض التقارير الصحيفة، أكدت اليوم الثلاثاء، أن ليفربول اقترب من حسم الصفقة، وأصبح قريباً جداً من التعاقد معه.
وأشار موقع "ميرور" الإنجليزي، أن ليفربول
ويعتبر أيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي نظراً لمشاركته مع فولهام بالدوري وهو لم يبلغ من العمر16عاماً.
ويلعب إيليوت في أي مركز جناح أيسر أو أيمن، مما يعني أنه قد يصبح بديلاً للفرعون المصري محمد صلاح.
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