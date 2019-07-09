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ليفربول يقترب من ضم أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي

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أصبح نادي الإنجليزي علي بعد خطوات من التعاقد مع أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبالرغم من كل الأخبار المنتشرة عن اقتراب من التعاقد مع لاعب منتخب إنجلترا، إلا

أن بعض التقارير الصحيفة، أكدت اليوم الثلاثاء، أن ليفربول اقترب من حسم الصفقة، وأصبح قريباً جداً من التعاقد معه.

وأشار موقع "ميرور" الإنجليزي، أن ليفربول

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يرغب بالتعاقد مع الإنجليزي "هارفي إيليوت" لاعب فولهام.

ويعتبر أيليوت أصغر لاعب في تاريخ نظراً لمشاركته مع فولهام بالدوري وهو لم يبلغ من العمر16عاماً.

ويلعب إيليوت في أي مركز جناح أيسر أو أيمن، مما يعني أنه قد يصبح بديلاً للفرعون المصري محمد صلاح.

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