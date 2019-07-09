شاهد.. كريم بنزيما يحتفل بمرور 10 سنوات على انضمامه لريال مدريد

أحتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم، فريق ريال مدريد الإسباني بمرور 10 سنوات علي انضمامه لصفوف الفريق الملكي قادماً من ليون الفرنسي.

ونشر بنزيما البالغ من العمر 32 عاماً صورة بقميص

ريال مدريد الأول له عند انضمامه للفريق الملكي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :"عشر سنوات أرتدي قميص أفضل ناد فيالعالم".

وبدأ بنزيما مسيرته الكروية بنادي ليون الفرنسي وفاز بنزيما مع ناديه الفرنسي السابق، بهداف الدوري الفرنسي موسم 2007-2008، ، ثم انتقل إلى ريال مدريد عام 2009، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو بعقد ممتد لـ6 سنوات مع إمكانية التجديد.