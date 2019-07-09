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السعودية تتوج بطلا لمسابقة غرب آسيا للناشئين

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توج المنتخب السعودي للناشئين بطلا لـغرب آسيا، عقب فوزه علي نظيره الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما

مساء الثلاثاء في الجولة النهائية من البطولة الآسيوية.

وحظي المنتخب السعودي بمشوار رائع حتي نهائي حيث

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حقق الفوز علي كل من  العراق بهدف دون رد ثم سحق  الكويت بستة أهداف مقابل هدف.

والجدير بالذكر أن البطولة شارك فيها كل من  و الأردن و الكويت والعراق.

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