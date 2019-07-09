السعودية تتوج بطلا لمسابقة غرب آسيا للناشئين

توج المنتخب السعودي للناشئين بطلا لـغرب آسيا، عقب فوزه علي نظيره الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهمامساء الثلاثاء في الجولة النهائية من البطولة الآسيوية.
وحظي المنتخب السعودي بمشوار رائع حتي نهائي حيث
والجدير بالذكر أن البطولة شارك فيها كل من السعودية و الأردن و الكويت والعراق.
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