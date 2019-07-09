قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة في التدريبات اليوم وهم: عماد السيد لحراس الزمالك الثلاثة في التدريبات اليوم وهم: عماد السيدوعمر صلاح ومحمود عبد المنصف. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.