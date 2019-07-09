أنطونيو يقود إحماء مران الزمالك بأسلوب جديد

قاد اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيكالمطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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